Mecklenburg-Vorpommern soll einen neuen gesetzlichen Feiertag bekommen.

SPD und Linke schlossen am Abend ihre inhaltlichen Beratungen zur Bildung einer neuen Koalition ab und einigten sich darauf, den Internationalen Frauentag am 8. März arbeitsfrei zu machen. Das Land habe bisher weniger gesetzliche Feiertage als andere Bundesländer, hieß es zur Begründung. Bisher ist der 8. März nur in Berlin ein Feiertag. Zudem wollen SPD und Linke die Wind-, Solar- und Wasserstoffenergie ausbauen, für den Klimaschutz fünf Millionen Bäume pflanzen und Moore renaturieren. Öffentliche Aufträge sollen nur noch an Firmen vergeben werden, die Tariflohn bezahlen. Zudem will man tausend zusätzliche Lehrer nach Mecklenburg-Vorpommern holen.



Der Vertragstext soll Montag öffentlich vorgestellt werden. Kommendes Wochenende sind Beratungen auf Parteitagen geplant. Die beiden Verhandlungsführerinnen, Ministerpräsidentin Schwesig -SPD-, und die Vorsitzende der Linken-Landtagsfraktion, Oldenburg, sprachen von fairen und ergebnisorientierten Gesprächen.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.