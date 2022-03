In den Krankenhäusern in Mecklenburg-Vorpommern, hier das Klinikum in Schwerin, ist die Zahl der am Coronavirus Erkrankten immer noch hoch. (ZB)

Landesgesundheitsministerin Drese sagte im ARD-Fernsehen, die Entscheidung sei genau abgewogen worden. Im Bundesland sei die Inzidenz leider sehr hoch, zudem gebe es viele Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern. Dazu seien viele Mitarbeiter dort selbst an Covid-19 erkrankt. In Mecklenburg-Vorpommern liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei über 2.200.

Die Regierung hatte daher in der vergangenen Woche das ganze Bundesland zu einem Hotspot erklärt. Ähnliches plant Hamburg. Andere Länder sehen dafür keine rechtliche Handhabe. Laut dem geänderten Infektionsschutzgesetz ist ab Sonntag nur noch ein Basisschutz mit Masken und Tests etwa in Kliniken und Pflegeheimen vorgesehen. Die Länder dürfen die Maßnahmen aber lokal mit der Hotspot-Regelung verschärfen, wenn in einzelnen Regionen durch hohe Ansteckungsraten eine Überlastung des Gesundheitssystems droht.

