Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Caffier ist zurückgetreten. Dem Rücktritt ging eine Debatte um einen umstrittenen Waffenkauf voraus. Aufgrund der Affäre besitze er nicht mehr die nötige Autorität für sein Amt, sagte Caffier. Der Erwerb der Waffe sei kein Fehler gewesen, aber sein Umgang damit.

Mit seinem Rücktritt wolle er auch seine Familie und sein Umfeld schützen, erklärte Caffier.



Caffier hatte vor knapp drei Jahren eine Jagdwaffe von einem Mann gekauft, der ehemals Mitglied in einer rechtsextremen Gruppe war. Der CDU-Politiker hatte dem "Spiegel" gesagt, dass er das nicht gewusst habe. Recherchen der "taz" zeigen aber, dass die Sicherheitsbehörden in Mecklenburg-Vorpommern schon 2017 über die rechtsextremen Verbindungen des Waffenverkäufers informiert waren.



Sein Landtagsmandat will Caffier behalten.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.