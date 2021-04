Angesichts der Infektionslage in Mecklenburg-Vorpommern wechseln die Schulen ab Montag wieder in den Distanzunterricht.

Ausnahmen gibt es nach Angaben der Landesregierung nur für Abschlussklassen und Vorschulklassen. Die Infektionszahlen in der dritten Welle seien in Mecklenburg-Vorpommern so hoch wie noch nie während der gesamten Pandemie, hieß es zur Begründung der Maßnahmen.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.