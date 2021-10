Die SPD in Mecklenburg-Vorpommern will nach 15 Jahren ihren Regierungspartner wechseln. Ministerpräsidentin Schwesig kündigte in Güstrow Koalitionsverhandlungen mit der Partei Die Linke an. Zuvor hatte sie mit den eigenen Parteigremien über die Ergebnisse der Sondierungen beraten.

Die SPD hatte auch mit CDU, Grünen und FDP über eine mögliche Regierungsbildung gesprochen. Zuletzt regierten die Sozialdemokraten im Nordosten zusammen mit der CDU. Von 1998 bis 2006 waren sie bereits mit den Linken beziehungsweise mit der früheren PDS als Juniorpartner in einer Koalition. Die SPD hatte die Landtagswahl Ende September mit fast 40 Prozent der Stimmen gewonnen.



Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Liskow, kündigte einen harten Oppositionskurs an. Ziel werde es nicht sein, Gräben aufzureißen, aber man werde auch niemanden schonen, sagte er. CDU-Landesparteichef Rehberg erklärte, bereits vor der Wahl sei erkennbar gewesen, dass es bei der SPD nur ein geringes Interesse an einer Fortsetzung der Koalition gegeben habe.

