Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig, hat die Schließung zweier Schulen in dem Bundesland verteidigt. Die SPD-Politikerin sagte, man gehe auf Nummer sicher. Das bedeute, dass die Gesundheitsämter konsequent handelten, wenn ein Verdachtsfall an einer Schule auftrete. Corona sei "nicht weg".

Und die Öffnung der Schulen für den Regelbetrieb sei angesichts von mehr als 150.000 Schülerinnen und Schülern und einem Personal von fast 20.000 Menschen "die größte Herausforderung". Schwesig betonte, es sei auch richtig gewesen, dass das Bundesland keine weiteren Lockerungen beschlossen habe.



Die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern hatten wenige Tage nach Ferienende eine Grundschule und ein Gymnasium vorerst geschlossen, wo sich ein Schüler beziehungsweise eine Lehrerin infiziert hatten.



In ganz Deutschland wurden heute wieder mehr als 1.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Damit liegt die Zahl der erfassten Coronafälle seit Beginn der Pandemie bei rund 214.000. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder mit dem Coronavirus starben, stieg um acht auf 9.183.

