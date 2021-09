Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig, hat sich angesichts ihres voraussichtlich deutlichen Siegs bei der Landtagswahl bei den Wählerinnen und Wählern bedankt.

Sie freue sich über das klare Votum für die SPD, sagte die Regierungschefin in Schwerin. Nach der Prognose von Infratest Dimap erhalten die Sozialdemokraten 37 Prozent der Stimmen und gewinnen damit gut 6 Prozentpunkte hinzu. Zweitstärkste Kraft in Mecklenburg-Vorpommern bleibt demnach die AfD bei leichten Verlusten und jetzt 18,5 Prozent. Die CDU verliert deutlich und wird bei nur noch 14 Prozent gesehen. Die Linkspartei fällt nach der Prognose auf 10 Prozent. FDP und Grüne könnten dank Zugewinnen wieder in den Landtag einziehen.



Schwesig regiert in Mecklenburg-Vorpommern seit 2016 mit der CDU. Dieses Bündnis hätte auch künftig eine Mehrheit. Der Generalsekretär der Christdemokraten, Waldmüller, nannte die deutlichen Verluste seiner Partei eine Katastrophe.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.