In Mecklenburg-Vorpommern kommen SPD und Linke zu Sonderparteitagen zusammen.

Die Delegierten beider Parteien sollen über den Koalitionsvertrag für die neue rot-rote Landesregierung abstimmen. Die Sozialdemokraten treffen sich am Vormittag in Wismar, die Linken in Güstrow.



Ministerpräsidentin Schwesig und Linken-Fraktionschefin Oldenburg hatten das 77-seitige Dokument in den vergangenen Wochen federführend ausgehandelt. Die Zustimmung der beiden Parteitage gilt als Formsache. Bereits am späten Nachmittag soll der Koalitionsvertrag in Schwerin unterzeichnet werden. Schwesig will sich am Montag im Landtag zur Wiederwahl stellen und ihr Kabinett ernennen. Im Landtag haben SPD und Linke eine Mehrheit von 43 der 79 Mandate.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.