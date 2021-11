In Mecklenburg-Vorpommern haben SPD und Linke ihren Koalitionsvertrag vorgestellt.

Über das in Schwerin präsentierte Papier wird am Wochenende auf Delegiertentreffen der jeweiligen Parteien abgestimmt. Ministerpräsidentin Schwesig von der SPD und Linken-Landtagsfraktionschefin Oldenburg erklärten, dass beide Seiten auf Augenhöhe verhandelt hätten. Sie sprachen von einem starken Koalitionsvertrag, der das Bundesland voranbringen werde.



Unter anderem ist geplant, Wind-, Solar- und Wasserstoffenergie auszubauen und öffentliche Aufträge nur noch an Firmen zu vergeben, die Tariflohn bezahlen. Zudem sollen tausend zusätzliche Lehrer eingestellt werden. Desweiteren will die rot-rote Koalition den Frauentag am 8. März zum Feiertag erklären und das Wahlalter auf 16 Jahre senken.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.