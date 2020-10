Touristen müssen spätestens bis zum 5. November aus Mecklenburg-Vorpommern abreisen.

Das kündigte Ministerpräsidentin Schwesig am Abend in Schwerin nach einer Kabinettssitzung an. Grundsätzlich dürften vom 2. November an für den restlichen Monat keine Gäste mehr für touristische Zwecke aufgenommen werden.



Schleswig-Holstein und Brandenburg hatten ebenfalls verfügt, dass Urlauber wegen des bevorstehenden Teil-Lockdowns abreisen müssen. Die Landesregierung von Schleswig-Holstein teilte mit, Touristen müssten das Bundesland bis Montag verlassen. Touristen auf den Nordsee-Inseln und Halligen haben dafür bis zum 5. November Zeit. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke erklärte, Hotelgäste müssten das Bundesland bis Mittwoch verlassen.

