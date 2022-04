Corona-Hotspots

Ist bald kaum noch nötig: Die Mundschutzmaske. (dpa / Winfried Rothermel)

In Mecklenburg-Vorpommern fallen die Regelungen nach einem Beschluss der Landesregierung am Donnerstag weg, in Hamburg am 1. Mai. Damit muss in Innenräumen, im Einzelhandel sowie in Schulen kein Mund-Nasen-Schutz mehr getragen werden. Es gilt dann nur noch der sogenannte Basisschutz, den das Bundesinfektionsschutzgesetz vorsieht. Demnach gilt in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen die Maskenpflicht, wenn vulnerable Gruppen gefährdet sind.

Neben Mecklenburg-Vorpommern war Hamburg das einzige Bundesland, das von der Hotspot-Regel im Infektionsschutzgesetz Gebrauch gemacht hatte.

