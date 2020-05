Die neugewählte Richterin am Landesverfassungsgericht Mecklenburg-Vorpommern, Borchardt, beharrt auf ihrer Mitgliedschaft bei der Antikapitalistischen Linken (AKL), die vom Verfassungsschutz beobachtet wird.

Die Grundlage für ihre Arbeit sei das Grundgesetz, sagte die Linken-Politikerin der "Süddeutschen Zeitung". Antiimperialismus, Antifaschismus und Antikapitalismus stünden nicht im Widerspruch dazu. Das Grundgesetz schreibe kein System vor, in dem die Deutschen leben sollten, betonte Borchardt. Im Übrigen habe sie "Zweifel" an der Einstufung der AKL als verfassungsfeindlich.



Kritik an ihrer Wahl zur Landesverfassungsrichterin wies die 64-Jährige zurück. In manchen Zeitungsartikeln zeige sich eine "Haltung gegen alles, was links ist". Sie erlebe diesen "puren Antikommunismus" in der Bundesrepublik Deutschland seit 30 Jahren. Heute trifft sich das Landesverfassungsgericht mit Borchardt zu seiner ersten Sitzung.



Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern hatte die Politikerin am 15. Mai zur Verfassungsrichterin gewählt. Im zweiten Anlauf erhielt die Kandidatin der Partei Die Linke die Unterstützung von CDU und SPD. AfD-Landeschef Holm sprach von einem Tabubruch. FDP-Generalsekretärin Teuteberg bezeichnete es als fatales Signal, dass Borchardt statt juristischer Kompetenz und Erfahrung eine Kader-Karriere in der SED mitbringe.



Auch bei der CDU-Bundesvorsitzenden Kramp-Karrenbauer stieß die Wahl auf Kritik. Im Sender n-tv nannte sie es nicht nachvollziehbar, dass bei den Gesprächen in Schwerin "von Seiten der CDU und SPD nicht sorgsam genug über die Eignung der Kandidatin gesprochen" worden sei. Der Fall müsse intern in den Landesverbänden der beiden Regierungsparteien aufgearbeitet werden. Die Linke müsse sich ihrerseits fragen, warum sie eine Verfassungsrichterin vorschlage, die augenscheinlich mit der Verfassung hadere.



Borchardt war bereits zweimal Mitglied des Landtags in Mecklenburg-Vorpommern. Seit 2017 war sie stellvertretendes Mitglied des Landesverfassungsgerichts.