In Mecklenburg-Vorpommern ist bei einem Mäusebussard der Erreger der Vogelgrippe nachgewiesen worden.

Wie ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums in Schwerin mitteilte, ist im Blut des auf der Insel Rügen gestorbenen Tieres das Virus H5N5 enthalten gewesen. Dies hätten Untersuchungen des Friedrich-Loeffler-Instituts ergeben. Am Freitag war die Geflügelpest bereits bei Wildvögeln in Nordfriesland und Hamburg nachgewiesen worden.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.