Zweieinhalb Wochen nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hat die SPD die Vorgespräche zur Regierungsbildung abgeschlossen.

Ministerpräsidentin Schwesig will ihre Partei in einer erweiterten Vorstandssitzung am Abend in Güstrow über die Ergebnisse der Sondierungen informieren. Es wird erwartet, dass Schwesig dann einen Vorschlag für Koalitionsverhandlungen vorlegt. Die SPD hatte als klare Wahlsiegerin mit Vertretern des bisherigen Koalitionspartners CDU sowie mit der Linken gesprochen. Mit beiden Parteien wären stabile Mehrheiten möglich. Auch mit Grünen und FDP hatten Sondierungstreffen stattgefunden. Eine Ampel-Koalition gilt in dem Bundesland aber als unwahrscheinlich.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.