Italiens Innenminister Salvini kritisiert, dass der "Sea-Watch"-Kapitänin Rackete in Frankreich eine Verdienstmedaille verliehen werden soll.

Der Politiker der rechtspopulistischen Lega sprach von Heuchelei. Frankreich habe nicht reagiert, als das Flüchtlingsschiff "Sea-Watch 3" im Juni um Einfahrt in einen sicheren Hafen gebeten habe, zeichne Rackete aber jetzt wie eine Heldin aus.



Die Verdienstmedaille soll von der Stadt Paris verliehen werden. Der Stadtrat würdigt damit nach eigenen Angaben den Einsatz Racketes für die Achtung der Menschenrechte. Die deutsche Kapitänin hatte ihr Schiff nach wochenlangem Warten unerlaubt in den Hafen von Lampedusa gesteuert. Seither wird in Italien gegen die 31-Jährige ermittelt. An Bord der "Sea-Watch 3" befanden sich aus Seenot gerettete Migranten.