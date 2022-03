Martin Fleig bei den Paralympics in Peking. (IMAGO/Beautiful Sports)

Bronze ging an Anja Wicker, die über 10 Kilometer in der sitzenden Klasse auf Platz drei kam. In der gleichen Startklasse bei den Männern gewann kurz darauf Martin Fleig eine Silbermedaille.

