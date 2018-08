Mediasres im Dialog Handynutzung stärker einschränken?

Frankreichs Parlament hat in dieser Woche beschlossen, Smartphones aus den Schulen zu verbannen. Ein Vorbild für Deutschland? Und finden Sie, es sollte mehr öffentliche Orte geben, an denen die Smartphone-Nutzung eingeschränkt ist? Rufen Sie an unter 0221/345-345-1 oder mailen Sie an mediasres-dialog@deutschlandradio.de.

