@mediasres im Dialog Identitätsthema Deutsche Einheit

In der Berichterstattung über die ehemalige DDR und den Wiedervereinigungsprozess werde häufig pauschalisiert und es würden zu oft Klischees bedient – so lautet immer wieder geäußerte Kritik. Deshalb unsere Frage: Finden Sie sich in der Berichterstattung wieder?

Am Mikrofon: Henning Hübert