Viele Zeitungsverlage prüfen, ob sie sich künftig noch leisten können, gedruckte Lokalausgaben zu verteilen. Sie entwickeln Szenarien, wie sie Informationen stärker online präsentieren und verkaufen können. Es gibt aber immer noch viele Leser*innen, die auf ihre tägliche Informationspalette aus der Region nicht verzichten möchten. Und sie wollen noch ein Blatt in der Hand haben.

In Harlow in Südengland riefen ältere Bürger*innen ihren Abgeordneten an, weil sie durch die weggefallene, gedruckte Lokalzeitung nicht mehr auf dem Laufenden waren.

Wie ist es bei Ihnen? Können Sie auf eine gedruckte Lokalzeitung verzichten? Wären Sie bereit dafür mehr zu bezahlen? Wie erfahren Sie überhaupt, was in Ihrem Ort vor sich geht?

Rufen Sie an unter 0221-345 3451 oder mailen Sie an: mediasres-dialog@deutschlandfunk.de.