@mediasres im Dialog Medienwünsche für 2019

Für die erste Ausgabe von „@mediasres im Dialog“ in 2019 haben wir Passanten in ganz Deutschland folgende Fragen gestellt: „Haben Sie Wünsche an das Radio? Welche Inhalte vermissen Sie? Oder möchten Sie vielleicht in 2019 die sozialen Medien weniger nutzen?“ Die Antworten haben wir für sie in dieser Sendung zusammengetragen.

Von Nadia Sattar

