@mediasres im Dialog Wie beurteilen Sie die Berichte über die Kinder in der Höhle?

Die Presse berichtete fortwährend über den Stand der Rettungsaktionen um die Fußballmannschaft und ihren Trainer in der Höhle in Thailand. Hätten die Medien ihre Berichterstattung besser dosieren sollen? Darüber haben die Hörerinnen und Hörer in der Sendung gesprochen.

Moderation: Andreas Stopp

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek