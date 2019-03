@mediasres im Dialog Wie finden Sie die Dlf-Höreraktion "Mein Grundgesetz. Meine Meinung"?

Seit einer Woche sendet der Deutschlandfunk eine neue Reihe: "Mein Grundgesetz. Meine Meinung". Hörer und Hörerinnen können den Anrufbeantworter besprechen und sich zu einzelnen Verfassungsartikeln äußern. Wir fragen: Ist die Lebensrealität der Menschen noch im Einklang mit dem 70 Jahre alten Grundgesetz? Wir diskutieren mit Ihnen, was so eine Rubrik bringen kann, und wie viel Subjektivität wir aushalten können - in @mediasres im Dialog.

Moderation: Andreas Stopp