Im vergangenen Jahr lagen die Einnahmen der öffentlich-rechtlichen Sender aus dem Rundfunkbeitrag bei rund acht Milliarden Euro.

Wir wollten von Ihnen wissen:

Sind Sie für die Beibehaltung des bisherigen Beitragssatzes in Höhe von 17,50 € oder würden Sie einer Erhöhung zustimmen?

Was halten Sie von einer automatischen Anpassung des Beitragssatzes an die Lebenshaltungskosten, wie es das Index-Modell vorsehen würde?

Sie haben uns Ihre Meinung gesagt.