@mediasres Medienmagazin Die Sendung vom Dienstag

Viel Lärm um 86 Cent: Hintergründe zum Rundfunkbeitrags-Streit in Sachsen-Anhalt • Konflikt um Rundfunkbeitragserhöhung: Was rechtlich geht und was nicht • Harte Recherchen aus Frankreich: Investigativ-Start-up "Disclose" • Unterhaltsame Corona-Infos in zwölf Sprachen: Neue Radio-Soap-Opera in Uganda • Schlagzeile von morgen: Nordkurier - Pasewalk

