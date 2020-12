@mediasres Medienmagazin Die Sendung vom Dienstag

Sexueller Missbrauch im Erzbistum Köln: Wenn niemand etwas gewusst haben will • Google, Facebook & Co. regulieren: EU-Kommission stellt Digital Services Act vor • Mehr freie Lizenzen: Öffentlich-Rechtliche erproben Weiternutzung von Inhalten • Fehlende Konzepte: Medienbildung in Sachsen wird neu geordnet • Schlagzeile von morgen: Meller Kreisblatt

Dienstag, 15. Dezember 2020

Moderation: Michael Borgers

Die Beiträge der Sendung: