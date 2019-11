@mediasres Medienmagazin Die Sendung vom Donnerstag

Nach dem G20-Urteil: Nie wieder Akkreditierungs-Probleme für Journalisten? Interview mit Cornelia Berger • Politische Werbung im Netz: Weniger Einflüstereien bei Twitter & Co. • Fußball-Podcast aus weiblicher Perspektive: Keine Sportschau in Rosa • NPD-Kundgebung gegen Journalisten: Demonstrationsrecht vs. Pressefreiheit? • Schlagzeile von morgen: Ostfriesen-Zeitung

