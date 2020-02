@mediasres Medienmagazin Die Sendung vom Donnerstag

Corona-Panikmache? Wie Medien jetzt berichten sollten • Lizenz beantragt - Wieviel Rundfunk steckt in "Bild"? • Ein Journalistenmord als Zäsur - Medien vor den Parlamentswahlen in der Slowakei • Glosse: Was bringt digitales Fasten? • Vorschau @mediasres im Dialog • Schlagzeile von morgen: Nürnberger Nachrichten

