@mediasres Medienmagazin Die Sendung vom Donnerstag

Wie Medien in Corona-Zeiten Berichterstattung sichern • Bildung via Fernsehen: Die RAI in den Zeiten des Corona-Virus • Vorschau @mediasres im Dialog • Bundestag berät erstmals über Gesetz gegen Hass im Netz • Gratis-Prognosen verboten: BGH-Urteil zur App des Deutschen Wetterdienst • Uncensored Library • Schlagzeile von morgen: Wildeshauser Zeitung

