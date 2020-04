@mediasres Medienmagazin Die Sendung vom Donnerstag

USA ohne Lokaljournalismus: Wer blickt in der Corona-Krise in die Regionen? • Lokaljournalismus: Worüber berichten, wenn außer Corona kaum noch was passiert? • Berkeley-Studie: Wie Youtube Verschwörungstheorien Vorschub leistet • Glosse: Was die Krise möglich macht: Hühnerbrater rettet Qualitätsjournalismus

