@mediasres Medienmagazin Die Sendung vom Donnerstag

Kein Platz für Populismus? Warum die AfD in Corona-Zeiten kaum durchdringt • Sternstunde für klassische Medien? Wie Menschen sich über Corona informieren • Google als Retter in der Not? Hilfsfonds für lokale Medien • Marginalisiert von den Medien? Senioren in der Corona-Berichterstattung • Schlagzeile von morgen: Rheinpfalz Kaiserslautern

