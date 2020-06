@mediasres Medienmagazin Die Sendung vom Donnerstag

"Die Kanackische Welle": Ein Münchner Kanal wirbt für Black Lives Matter • Rassismusdebatte verändert TV und Streamingdienste • Ende der Medienvielfalt? Interessenkonflikte bei Westfälischen Nachrichten in Münster • Journalistische Ausbildung in Corona-Zeiten: Was tun mit den Volos? • Vorschau mediasres im Dialog • Schlagzeile von morgen: Thüringer Allgemeine - Erfurt

