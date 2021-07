@mediasres Medienmagazin Die Sendung vom Donnerstag

Was geschah beim Übergriff auf dpa-Fotograf? • Deutsche Journalisten in Erbil festgehalten • Stefan Aust zum 75. • Was will die neue Dlf-Redaktion "Meinung & Diskurs"? • Schlagzeile von morgen: Vilsbiburger Zeitung

