@mediasres Medienmagazin Die Sendung vom Donnerstag

Was macht die Regierung Biden anders? • Comedian in Haft: Wie viel Satire ist in Indien erlaubt? • Wie "Bild Live" Programm macht • "Profi-Facebook-Krieger": Rechte Online-Kampagne in Ungarn • Schlagzeile von morgen: Donau-Zeitung, Dillingen

Donnerstag, 04. Februar 2021

Moderation: Sebastian Wellendorf

Die Beiträge der Sendung