@mediasres Medienmagazin Die Sendung vom Freitag

Out of Home Office: Wie können Journalisten in Corona-Zeiten noch recherchieren? • Im Windschatten der Corona-Krise: Angriff auf Ungarns Pressefreiheit •Gewinner der Coronakrise: der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Tschechien

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek