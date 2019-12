@mediasres Medienmagazin Die Sendung vom Mittwoch

Journalisten in Russland als "ausländische Agenten" - wer ist betroffen? • Aufarbeitung des Mordes an Daphne Caruana Galizia in Malta - was tut die EU? • Kolumne zum Reporter-Preis 2019: Was die Jury aus Relotius gelernt hat • Wie die AfD die Meinungsfreiheit in der politischen Debatte nutzt • Schlagzeile von morgen: Der Helgoländer

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek