@mediasres Medienmagazin Die Sendung vom Mittwoch

Autoritäre Züge? - Kritik an Umgang der britischen Regierung mit JournalistInnen • Kolumne: Berechnend und verführerisch - Reporterinnen-Klischees in Serien • Clearview is watching you - New Yorker Start-up gibt Bilder an Behörden weiter • Das IRT vor dem Aus - Gesellschafter kündigen Verträge • Schlagzeile von morgen: Wümme Zeitung

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek