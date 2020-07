@mediasres Medienmagazin Die Sendung vom Mittwoch

Das Thema Migration in den Medien: Ein verzerrtes Bild? • Streit über Umsetzung der EU-Urheberrechtsreform in Deutschland • Sagen & Meinen: *innen • Kolumne: Sollte man AfD-Politiker zu Sommerinterviews bitten? • Eine Zeitung von Bürgern: Die "Unkenpost" in der Uckermark • Schlagzeile von morgen: Weilburger Tageblatt

