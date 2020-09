@mediasres Medienmagazin Die Sendung vom Mittwoch

Trump vs. Biden - die Rolle des Moderatoren • Neues Social-Media-Gesetz in der Türkei - Ende der freien Debatte im Netz? • Kolume: Nichtwissen mit System - Ignoranz als Machtinstrument • Zeitungszustellung mittels Drohnen - erster Testlauf in Ostthüringen • Schlagzeile von morgen: Hellweger Anzeiger in Unna

