@mediasres Medienmagazin Die Sendung vom Montag

Sagen & Meinen - der Sprachcheck: Verschwörungstheorien • Ken Jebsen in aller Munde: Wie berichten über Verschwörungstheorien? • Alle gleich? Diversität in den Chefetagen deutscher Medien • Offensiv: BILD-TV in der Coronakrise auf Expansionskurs • Schlagzeile von morgen: General Anzeiger Rhauderfehn

