@mediasres Medienmagazin Die Sendung vom Montag

Kein zweites Pegida: Wie über die Corona-Proteste berichten? • Kurs auf die "publizistische Mitte": Media Pioneer legt in Berlin an • Streit um Infektionszahlen: Moskau wirft US-Zeitungen Desinformation vor • Mit Limetten gegen Corona-Viren: Gefährliche Gerüchte in Mexiko • Thomas Gottschalk wird 70 • Schlagzeile von morgen: Donaukurier – Pfaffenhofen

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek