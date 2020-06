@mediasres Medienmagazin Die Sendung vom Montag

Warnung aus Sachsen-Anhalt: Die Diskussion um den Rundfunkbeitrag hält an • "Stop shooting at us": Polizeigewalt gegen Journalisten in den USA • Revolte in der Redaktion: Streit um die Meinungsseite der New York Times • Einstweilige Verfügungen: BVerfG stärkt Medienhäuser • Schlagzeile von morgen: Schweriner Volkszeitung

