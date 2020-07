@mediasres Medienmagazin Die Sendung vom Montag

CDU-Politiker in der KEF: Kritik an Personalie Ulli Meyer • Scheuers Umgang mit den Medien: Verkehrsministerium gegen kritische Berichte? • Kein Fußball, kein Olympia: Was machen ARD und ZDF im Sommer? • Medienschaffende in Äthiopien verhaftet • Schlagzeile von morgen: Südkurier - Konstanz

