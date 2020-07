@mediasres Medienmagazin Die Sendung vom Montag

Twitter sperrt rechtsextreme Accounts - Was bringt Deplatforming? • Diskussion um Debattenkultur - Gibt es wirklich eine "Atmosphäre von Zensur"? • TV-Unterhaltung - Warum in Fernsehserien keine Masken getragen werden • Gärtnern in Corona-Zeiten - Die BBC-Kultsendung "Gardeners' Question Time" • Schlagzeile von morgen: Berliner Morgenpost

