@mediasres Medienmagazin Die Sendung vom Montag

Tiefe Gräben in Frankreich: Die Satire, der Terror und die Rolle der Medien • Sagen & Meinen - der Sprachcheck: Warum sich der Begriff "Lockdown" durchgesetzt hat • Bespuckt und bedroht in den Niederlanden: Angriffe auf Journalisten nehmen zu • Neues Zensurgesetz in Nicaragua • Schlagzeile von morgen: Rhein Zeitung - Ahrweiler

