Der arabische Nachrichtensender Al Jazeera will in den USA eine neue Mitte-Rechts-Digitalplattform ins Leben rufen.

Der in Katar ansässige Konzern will mit dem Portal "Rightly" vor allem Konservative und Republikaner ansprechen, die sich von den "Mainstream-Medien" ausgeschlossen fühlten, wie unter anderem die britische Tageszeitung "The Guardian" berichtet. In einer Erklärung von Al Jazeera, aus der die Nachrichtenagentur AFP zitiert, heißt es, man wolle auf der Plattform Inhalte für ein Publikum erstellen, das in der aktuellen Medienlandschaft unterrepräsentiert sei.



Chef der neuen Plattform soll den Angaben zufolge der ehemalige Fox News-Journalist Scott Norvell werden, der konservative Polit-Podcaster Stephen Kent soll eine eigene Show bekommen. Für den offiziellen Start der Plattform wurde noch kein Datum angegeben.



Im Jahr 2013 war der Konzern mit Al Jazeera America in den USA mit einem eigenen TV-Kanal auf den Markt gegangen. Dieser wurde 2016 jedoch wegen geringer Zuschauerzahlen wieder eingestellt.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.