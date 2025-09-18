Redaktionelle Inhalte

Google bietet mit seiner KI Zusammenfassungen von redaktionellen Inhalten an. (picture alliance / dpa / Karl-Josef Hildenbrand)

Die sogenannten "AI Overviews" verletzten das EU-weit geltende Gesetz für Digitale Dienste, teilte der Verband privater Medien, Vaunet, in Berlin mit. Damit schaffe Google ein Konkurrenzprodukt zu journalistisch-redaktionellen Inhalten und entziehe Medienhäusern Reichweite sowie Werbeeinnahmen. Zudem gebe es Risiken durch fehlerhafte oder von der KI erfundene Inhalte. Mit den Übersichten erhalten Nutzer bei vielen Google-Fragen KI-generierte Antworten an oberster Stelle der Suchergebnisse.

Die Allianz, zu der neben Vaunet unter anderem die Arbeitsgemeinschaft Privater Rundfunk, der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und der Deutsche Journalisten-Verband gehören, forderte die Bundesnetzagentur auf, die Europäische Kommission einzuschalten und ein Verfahren einzuleiten.

In den USA hatte kürzlich das US-Verlagshaus Penske Media gegen die "AI Overviews" Klage eingereicht.

