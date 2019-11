Die ARD hat einen deutlichen Sparkurs angekündigt.

Es werde auch zu Einbußen in Qualität und Volumen der Programme kommen, sagte der Intendant des Bayerischen Rundfunks. Der amtierende ARD-Vorsitzende äußerte sich in München nach einer Tagung der Intendantinnen und Intendanten. Einzelheiten zu möglichen Einschnitten in die Programme nannte Wilhelm nicht.



Hintergrund ist die Empfehlung der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, den monatlichen Rundfunkbeitrag um 86 Cent auf 18,36 Euro zu erhöhen. Die Sender hatten mehr gefordert. Die zu erwartende Anhebung decke nicht den aktuellen Bedarf in Zeiten des digitalen Wandels und gleiche nicht einmal die Teuerung aus, erklärte Wilhelm. Gemeinsam mit dem Programmdirektor des ARD-Fernsehens, Herres, kündigte er an, die Mediathek des Senders weiterzuentwickeln und künftig auch exklusiv dafür Inhalte zu produzieren.