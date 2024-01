Der ukrainische Präsident Selenskyj (Efrem Lukatsky / AP / dpa / Efrem Lukatsky)

Die britischen Zeitungen "The Times" und "The Guardian" sowie die "New York Times" melden, der Präsident habe Saluschnyj gestern zum Rücktritt aufgefordert, was dieser jedoch abgelehnt habe. Da Selenskyj keinen Nachfolger gefunden habe, sei er gezwungen gewesen, vorerst an Saluschnyj festzuhalten. Zudem hätten hochrangige Militärs, aber auch die Regierungen der USA und Großbritanniens vor einer Entlassung des Armeechefs gewarnt.

Das Verhältnis zwischen dem Präsidenten und dem Oberbefehlshaber ist seit Wochen angespannt. Selenskyj hatte Saluschnyj kürzlich öffentlich gerügt, nachdem dieser in einem Interview erklärt hatte, die Ukraine sei in einem Stellungskrieg gefangen. Der Armeechef gilt als beliebt bei den Soldaten und in der Bevölkerung.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.