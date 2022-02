Eine Karte der Ukraine mit den Angriffsstellungen Russlands. (ap Staff)

Einheimischen Medienberichten zufolge gab es in der Hauptstadt Kiew mindestens zwei große Explosionen. In Charkiw soll es mindestens drei Einschläge gegeben haben. Auch in anderen Gebietshauptstädten sei Luftalarm ausgelöst worden, hieß es. Der Bürgermeister Charkiws, Terechow, sagte dem "Spiegel" am Telefon, es würden Wohnblöcke beschossen und Zivilisten getötet. Er sprach von einem Vernichtungskrieg gegen die Zivilbevölkerung.

Die New York Times berichtet unter Berufung auf Satellitenaufnahmen von einem 17 Meilen langen russischen Militärkonvoi, der in Richtung Kiew unterwegs sei.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.