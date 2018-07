Medien Brauchen wir mehr Journalismusförderung?

Das Angebot an regionalen Zeitungen sinkt. Und auch regionale und lokale Blogs scheitern an der mangelnden Bereitschaft der Leser, für Inhalte zu zahlen. Braucht Deutschland eine Förderung von Lokalberichterstattung, damit die Vielfalt in der Presselandschaft nicht ausstirbt?

Eine Sendung von Christian Floto (Moderation) und Brigitte Baetz